Vidéo : un footballeur jette son alliance avant d’entrer sur le terrain

Sa femme n’a sûrement pas dû apprécier son geste. Au moment d’entrer sur la pelouse d’Hoffenheim (0-2), jeudi dernier, en Ligue Europa, Eirik Hestad, qui évolue à Molde (Norvège), avait oublié de retirer son alliance. Il s’est alors empressé de l’enlever avant… de la jeter au sol.

Remplaçant au coup d’envoi, de ce 16e de finale retour, le milieu de terrain norvégien a été appelé par son entraîneur pour disputer les dix dernières minutes de la rencontre. Mais il a été empêché de faire son apparition sur le terrain par le 4e arbitre, car il avait sa bague au tour du doigt.

Et le port de bijoux, même recouverts, est strictement interdit pour tout joueur, comme le stipule la loi 4 du football. L’équipement ou la tenue des joueurs ne doit en effet pas présenter un danger pour lui-même ou pour les autres comme peut l’être une bague.

Dans la précipitation, Eirik Hestad a ôté tant bien que mal son alliance et il s’en est débarrassé sans regarder où il l’avait lancée. Fort heureusement pour lui, son coach Erling Moe l’a ramassée et lui a restituée à la fin de la rencontre.

Au milieu de terrain de penser à enlever le symbole de son union lors du prochain match de son équipe contre Grenade en 8e de finale pour éviter de connaître une mésaventure similaire.

That time your coach rescued your wedding ring...





Eirik Hestad @Molde_FK | #UEL pic.twitter.com/eoQUkhoO61

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 1, 2021