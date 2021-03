Vidéo : Shaquille O’Neal est remonté sur un ring pour un combat de catch et est évacué par une ambulance

Shaquille O’Neal est un grand fan de catch. Et après avoir participé à la WrestleMania de la WWE en 2016, le quadruple champion NBA est remonté sur le ring, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d’un événement organisé par la compagnie AEW avec un combat par équipe mixte. Et sa prestation n’est pas passé inaperçue.

Tout de noir vêtu, Shaquille O’Neal a fait équipe avec Jade Cargill. Et ils avaient face à eux Cody Rhodes et The Red Velvet. En véritable passionné, «Shaq» ne s’est pas fait prier pour assurer le spectacle. Et son show a commencé dès son entrée dans la salle.

Il s'est poursuivi sur le ring avec une impressionnante «power bomb». Malmené avec un coup de pied reçu au niveau de la poitrine, O’Neal a rapidement retrouvé ses esprits pour faire parler sa puissance et asséner un coup de genou à son adversaire avant de placer sa tête entre ses deux jambes, de le soulever et de le projeter violemment au sol sous les acclamations de la foule.

Il s'est également distingué en s'en prenant à plusieurs personnes personnes présentes dans le public.

Mais le combat a surtout été marqué par les deux tables pulvérisées par l’ancien basketteur. Alors qu’il était sur le bord du ring, Cody Rhodes s’est lancé dans les cordes et s’est ensuite jeté sur Shaquille O’Neal qui est passé à travers deux tables placées à quelques mètres derrière lui.

Une prise aussi spectaculaire que dangereuse. «The Big Cactus» n’en s’est d’ailleurs pas remis et a été évacué par une ambulance, sans voir que sa partenaire avait remporté le combat, dans une mise en scène parfaitement orchestrée.

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 4, 2021

Sa performance a en tout cas été convaincante et la soirée particulièrement réussie. Il ne serait donc pas étonnant de revoir «Shaq», visiblement enjoué, renouveler à nouveau l’expérience du haut de ses 48 ans.