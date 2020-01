Vidéo : Shaquille O'Neal rend hommage à Kobe Bryant, son «petit frère»

L'ancien pivot des Lakers Shaquille O'Neal a rendu un hommage émouvant à son ancien coéquipier Kobe Bryant, disparu dimanche dans un accident d'hélicoptère.

Lors d'une émission spéciale diffusée sur la chaîne TNT, où il officie comme consultant, «Shaq» n'a pu retenir ses larmes en évoquant celui avec qui il a remporté trois titres NBA sous le maillot violet et or.

«Je n'avais pas ressenti de douleur aussi forte depuis très longtemps, a déclaré Shaquille O'Neal. Je ne voulais pas y croire. J'ai espéré qu'un imbécile avait inventé ça. Et quand ça s'est confirmé, mon esprit a quitté mon corps. J'aurais aimé pouvoir dire un dernier mot à tous ceux que j'ai perdu. Parce qu'une fois que tu es parti, tu ne reviens plus et on ne devrait jamais tenir pour acquise la présence de ces gens. Kobe et moi, nos noms seront attachés à jamais pour ce que l'on a fait ensemble. Les gens me posent toujours des questions sur notre relation. Je leur dis simplement que c'est comme avec Charles (Barkley). Nous sommes deux personnes avec des caractères forts qui fonctionnent de cette manière, disent certaines choses et ne perdent jamais le respect l'un pour l'autre. Quand il a fallu être sur le terrain et gagner, on l'a fait».

«Ca va être très dur pour moi»

L'ancien pivot, qui a rappelé qu'il avait déja perdu récemment sa soeur, a ensuite regretté de ne pouvoir retrouver Kobe Bryant lors de la cérémonie du Hall of Fame (le panthéon du basket américain, où sont introduits les plus grands joueurs, joueuses et entraîneurs) prévue du 28 au 30 août prochains.

«Le fait que l'on ne pourra pas plaisanter lors de son entrée au Hall of Fame, qu'il ne pourra pas me dire 'Haha, j'ai cinq bagues et tu en as quatre', que je ne pourrais pas lui dire que si on était restés ensemble on aurait pu en gagner dix (...) C'est inimaginable pour moi. Toutes mes idoles quand j'étais petit ont pu vieillir. Là, on a probablement perdu le plus grand Laker de l'histoire, le plus grand joueur de basket... Les gens te disent de prendre ton temps et que ça ira mieux. Mais là, ça va être très dur pour moi».