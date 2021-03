NBA : Le show de Steph Curry durant le All Star Game

Il a éclaboussé de son talent ce 70e All Star Game disputé à Atlanta. Le show Steph Curry a démarré avant la rencontre opposant les meilleurs joueurs de la NBA avec sa victoire lors du concours à trois points. Il a ensuite poursuivi son œuvre durant le match des étoiles.

«J’ai enfin eu la chance de partager le terrain avec Stephen Curry», s’est réjoui sur Twitter LeBron James. «Il était temps et j’ai aimé chaque seconde !», a poursuivi le capitaine victorieux (170-150). L’équipe de «Chef Curry» a surclassé la Team Durant et le meneur des Warriors a été l'un des artisans de ce succès en inscrivant 28 points (8 sur 16 à trois points) lors de cette rencontre de gala.

Dans une State Farm Arena pratiquement vide, seuls quelque 1.500 invités ont pu assister à l’événement, «Baby Face» a d’abord récupéré une couronne déjà remporté en 2015 : celle du concours à trois points. En finale, le double MVP (2015, 2016) a inscrit 28 points et ainsi devancé Mike Conley (Utah Jazz) en entrant son dernier tir pratiquement sur le buzzer.

Impressionnant du début à la fin

La star de Golden State, deuxième meilleur marqueur de l'histoire derrière l'arc (2.664) après Ray Allen (2.973) et qui mène le classement de l'actuelle saison en nombre de paniers inscrits (169), avait survolé le premier tour du concours quelques minutes plus tôt avec un impressionnant total de 31 points.

Juste le temps de dédicacer ce nouveau trophée à son coéquipier Klay Thompson, gravement blessé pour la 2e saison de suite, et le triple champion NBA (2015, 2017, 2018) a provoqué une pluie de trois points (huit chacun) avec son partenaire du soir, Damian Lillard (Portland Blazers), dont des «Avé Maria» lancés depuis le milieu de terrain.

Steph qui dédicace son trophée et son titre à son Splash Bro, Klay Thompson. Foutue poussière dans l’œil... pic.twitter.com/OR5KPc5RNl — Steph Curry FR (@SCurry_FR) March 8, 2021

Cerise sur le gâteau, Steph Curry a célébré la victoire de son équipe avant même que «Dame» ne prenne la gonfle pour le tir final, depuis le logo.

Steph knew it was over





He started waving goodbye before Dame pulled up from half court pic.twitter.com/T8cisFf57F — Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2021

Durant le match, le double champion du monde avec Team USA (2010, 2014) s’est également régalé en compagnie des autres meneurs de sa formation : Damian Lillard et Chris Paul. Les trois All Star se sont envoyés des alley-oops entre eux, en toute décontraction. En bref, le meneur des Warriors a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent et démontré qu'il était l'un des plus grands talents de l'histoire de la NBA.