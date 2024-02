NBA : il n'y aura pas de Français au All-Star Game

Il n'y aura pas de joueur tricolore au All-Star Game. Ni Victor Wembanyama, ni Rudy Gobert n'ont été sélectionnés pour la grande fête de la NBA, qui se déroulera le 18 février prochain à Indianapolis.

La «sentence» est tombée pour Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Le rookie n°1 de la draft 2023 et l'expérimenté pivot tricolore ne joueront pas le All-Star Game 2024 à Indianapolis, qui réunit chaque année les meilleurs joueurs de la NBA. Malgré une ligne de statistiques individuelles remarquable avec plus de 20 points et 10 rebonds par match en moyenne, l'ancien joueur des Metropolitans 92 paie le mauvais début de saison de son équipe des San Antonio Spurs, qui se trouvent à la dernière place de la conférence Ouest avec un bilan négatif (10 victoires et 38 défaites).

Élu rookie (meilleur jeune joueur) du mois de janvier, Victor Wembanyama fera tout de même partie du voyage dans l'Indiana pour le All-Star week-end, puisque le 16 février, il participera au «Rising Stars», le match des étoiles montantes de la ligue américaine, en compagnie d'un autre Français, Bilal Coulibaly (Washington Wizards).

Rudy Gobert également absent

Tout comme Victor Wembanyama, Rudy Gobert ne jouera pas le All-Star Game. Le Français, pourtant élu trois fois meilleur défenseur de l'année en NBA (2018, 2019 et 2021), n'a pas été choisi par ses pairs pour se rendre à Indianapolis pour ce match des étoiles. Malgré la première place au classement de son équipe (les Minnesota Timberwolves) à l'Ouest, le pivot tricolore a vu deux de ses coéquipiers passer devant lui en tant que remplaçants : Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Il ne connaîtra donc pas de quatrième sélection au All-Star Game.

Les deux équipes sont connues

S'il n'y aura pas de Français lors de ce All-Star Game, le spectacle sera tout de même au rendez-vous pour les fans de basket-ball. Choisis par les votes des fans, des médias et des joueurs eux-mêmes, 24 des meilleurs athlètes de la NBA seront présents le 18 février prochain à Indianapolis. Voici les joueurs sélectionnés :

Officiel : les titulaires pour le All-Star Game 2024.





Qui est le principal oublié ? pic.twitter.com/NlpyVqR4Vl — Basket USA (@basketusa) January 26, 2024

Titulaires à l'Ouest : Lebron James (LA Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Remplaçants : Stephen Curry (Golden State Warrios), Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns), Kawhi Leonard et Paul George (LA Clippers), Anthony Davis (LA Lakers)

Titulaires à l'Est : Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard et Giannis Antotokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joël Embiid (Philadelphie 76ers)

Remplaçants : Tyrese Maxey (Philadelphie 76ers), Jalen Brunson et Julius Randle (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paulo Banchero (Orlando Magic), Bam Adebayo (Miami Heat)