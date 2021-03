L’arrivée de Paris-Nice ne se fera pas à Nice à cause du confinement

Paris-Nice n’arrivera pas à Nice. La course cycliste, dont les deux dernières étapes doivent avoir lieu ce week-end dans les Alpes-Maritimes, ne s'achèvera pas sur le sol niçois, où un confinement localisé sera de nouveau mis en place, a annoncé ce jeudi la préfecture.

Des réunions sont en cours entre l'organisateur ASO et les services de l'Etat pour «adapter le parcours» de la course après le renouvellement du confinement du week-end dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes, a précisé la préfecture dans un communiqué.

«En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu'en dehors de la zone confinée et à huis-clos», a-t-elle ajouté, excluant de fait une arrivée de la course sur la Promenade des Anglais.

Mercredi soir, le maire LR de la ville Christian Estrosi avait demandé au préfet «l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée», disant vouloir la réserver aux piétons et cyclistes amateurs pour leurs sorties autorisées au cours de ce week-end de confinement.

Deux ans de suite sans Promenade des Anglais

En 2020 déjà, la course n'avait pu avoir lieu sur la Promenade des Anglais pour son arrivée qui coïncidait avec le lendemain de l'annonce par le Premier ministre Edouard Philippe du premier confinement à venir : la dernière étape de l'épreuve avait été purement et simplement annulée.

Dans son communiqué, la préfecture des Alpes-Maritimes reconduit les modalités de confinement des deux précédents week-ends en raison d'une situation sanitaire qualifiée de «toujours très préoccupante» et de la pression «extrêmement forte» sur les hôpitaux du département.

Ce reconfinement s'applique du vendredi 18h au lundi 6h et concerne 63 communes du littoral de Théoule-sur-mer, à l'ouest du département jusqu'à Menton, à la frontière italienne, dont la ville de Nice.