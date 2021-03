FFF : Le Graët, Thiriez, Moulin… qui sont les trois candidats à la présidence ?

L’élection à la présidence de la Fédération française de football aura lieu ce samedi 13 mars. Noël Le Graët, actuellement en poste, Frédéric Thiriez et Michel Moulin sont les trois candidats en lice.

Ils vont enfin savoir. Grand favori à sa propre réélection, l’actuel président de la FFF va faire face à deux autres prétendants : l’ancien président de la Ligue de football professionnel et l’entrepreneur et conseiller de clubs.

Noël Le Graët, «Au cœur du jeu»

En poste depuis 2011, l’actuel patron de la Fédération française de football va tenter de décrocher un quatrième mandat. L’ancien président de l’En Avant Guingamp (2002-2011) a confié qu’il voulait tenir «un discours vrai, honnête, sans démagogie, pragmatique, mais aussi résolument constructif et optimiste pour l'avenir du football français.» Parmi ses alliés, figurent évidemment Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur, ou encore Jean-Michel Aulas. Et son bilan plaide pour lui malgré les critiques sur son âge (79 ans), son manque d’approche avec le foot amateur et ses récents propos controversés sur l’homophobie et le racisme dans le foot : arrivé après le fiasco de Knysna, il a emmené les Bleus au titre mondial et décroché un juteux contrat avec Nike (50 millions d’euros par an jusqu’en 2026).

Sa liste

N°1 Président - Noël LE GRAËT

N°2 Vice-présidente déléguée - Brigitte HENRIQUES

N°3 Secrétaire Générale - Laura GEORGES

N°4 Trésorier Général - Phillipe DIALLO

N°5 - Jean-Michel AULAS

N°6 - Eric BORGHINI

N°7 - Albert GEMMRICH

N°8 - Hélène SCHRUB

N°9 - Marc KELLER

N°10 - Philippe LAFRIQUE

N°11 - Pascal PARENT

N°12 - Jamel SANDJAK

Frédéric Thiriez, «Fédérons les énergies»

Après la Ligue, la Fédération ? Démissionnaire de son poste de président de la LFP en 2016 après 14 années à sa tête, Frédéric Thiriez est de retour. A 68 ans, celui qui n’a jamais caché son désamour avec Noël Le Graët veut axer sa candidature sur le football amateur. Avec un bon bilan à la Ligue (notamment sur les droits tv), celui qui a à ses côtés Jean-Pierre Papin (actuel entraîneur de Chartres en N2) et Basile Boli, ainsi que Luis Fernandez, a toutefois quelques casseroles comme l’affaire de Luzenac, club amateur interdit de monter en Ligue 2.

Sa liste

N°1 Président - Frédéric THIRIEZ

N°2 Vice-présidente déléguée - Basile BOLI

N°3 Secrétaire Générale - Isabelle SALAUN

N°4 Trésorier Général - Olivier SADRAN

N°5 - Jean-Pierre PAPIN

N°6 - Nicolas POTTIER

N°7 - Romain FERET

N°8 - Ophélie MEILLEROUX

N°9 - Pascal BOVIS

N°10 - Stéphan ISLIC

N°11 - Sébé COULIBALY

N°12 - Luc TREGUER

Michel Moulin, «Pour une rupture utile»

A 60 ans, Michel Moulin a connu plusieurs vies. Joueur amateur, entraîneur, directeur sportif, entrepreneur, fondateur de journaux (Paru Vendu ou Le 10 Sport), il veut restructurer les fonctions de directeur de la FFF et agir sur le terrain dans toutes les régions. Dans son équipe, on retrouve des noms d’un peu partout : les anciens gardiens Pascal Olmeta et Fabien Barthez, l’ex-judoka David Douillet, l'ex-président du Stade français Max Guazzini, le publicitaire Franck Tapiro ou encore l'ancien patron de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) Bernard Squarcini.

Sa liste

N°1 Président - Michel MOULIN

N°2 Vice-président délégué - Jean-Bernard FALCO

N°3 Secrétaire Générale - Jennifer MADIOT

N°4 Trésorier Général - François JACOB

N°5 - Bunyamin ERISOGLU

N°6 - Bernard SQUARCINI

N°7 - David DOUILLET

N°8 - Christine KELLY

N°9 - Mourade TAHRI

N°10 - Vanessa ORDONEZ DEL VALLE

N°11 - Moustapha BOUZBIBA

N°12 - Cédric GARNIER