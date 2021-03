Russie : Un hockeyeur encastre sa Porsche dans le mur d’un parking et se retrouve suspendu dans le vide (photos)

Il a certainement eu la peur de sa vie. Hockeyeur professionnel eu Russie, Denis Kazionov a perdu le contrôle, cette semaine, de sa Porsche Macan, qui s’est encastrée dans un mur du parking de son immeuble et s’est retrouvée suspendue à une dizaine de mètres du sol. Mais plus de peur que de mal.

Accompagné de sa femme sur le siège passager et son fils assis à l’arrière, le joueur âgé de 33 ans s’apprêtait à quitter son immeuble à Moscou au volant de son SUV haut de gamme. Mais en raison de la neige, qui s’était engouffrée dans le parking partiellement ouvert vers l’extérieur rendant le sol plus ou moins glissant, il s’est ravisé et a tenté de se garer sur une place.

Et au moment d’effectuer la manœuvre, le véhicule a dérapé. Denis Kazionov a tout tenté pour arrêter sa Porsche, mais elle a continué de glisser avant de traverser le mur du bâtiment et d’être tout proche de basculer dans le vide. Fort heureusement, elle s’est arrêtée juste à temps, freinée par l’armature métallique qui a évité une dramatique chute du 3e étage.

«Le sol était recouvert de neige. J’ai freiné mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à avancer jusqu'à ce que nous nous écrasions dans le mur. Nous étions sous le choc», a déclaré le joueur.

Fort heureusement, même si elle a été choquée, aucun membre de la famille n’a été blessé dans cet accident spectaculaire et la Porsche Macan a pu être ramenée à l’intérieur du bâtiment par une dépanneuse.