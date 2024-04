Hockey-sur-glace : une bagarre générale éclate après seulement deux secondes de jeu lors d’un match de NHL (vidéos)

Une bagarre générale a éclaté seulement deux secondes après le début du match entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey en NHL, ce mercredi soir.

Une scène surréaliste. Le match de NHL entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey a été émaillé par une bagarre générale qui a éclaté au bout seulement de deux secondes de jeu au Madison Square Garden. Le palet a à peine touché la glace que les joueurs des deux équipes ont retiré leurs gants et jeté leur crosse avant d’en venir aux mains. Cet empoignement a duré plus d’une minute, alors que la situation était également tendue sur les bancs de touche, où des insultes ont été échangées. Et pas moins de huit joueurs ont été expulsés.

Aerial view of the Devils-Rangers game-opening brawl.





Madness pic.twitter.com/cuhC3UiHl7 — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 3, 2024

La tension est montée dès l’échauffement, notamment entre Kurtis MacDermid (New Jersey) et Matt Rempe (New York), qui avait été suspendu quatre matchs après un coup de coude au visage de Jonas Siegenthaler le mois dernier. «Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer. C'était un coup de tête», a confié Kurtis MacDermid, dans des propos rapportés par RDS Canada. «C’était génial de voir l’équipe réagir de la sorte et se soutenir mutuellement. J'ai beaucoup de respect pour lui (Rempe). C’est un jeune qui essaie de faire sa place. Je le comprends», a-t-il ajouté.

5v5 LINE BRAWL 2 SECONDS INTO THE GAME





THIS WAS WILD pic.twitter.com/s90j7gvpn3 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2024

«Cinq combats pour commencer le match. Je ne pense pas que quelqu’un s’attendait à cela», a déclaré, de son côté, Travis Green, entraîneur-chef par intérim des Devils, même s’il s’attendait à des échauffourées. «Leurs joueurs préparaient des bagarres avant le match. Nous savons tous pourquoi cela s’est produit ce soir», a-t-il indiqué. Une autre bagarre a éclaté un peu plus tard entre Dawson Mercer (New Jersey) et Will Cuylle (New York).

Sur le plan sportif, les Rangers de New York ont pris le meilleur sur les Devils du New Jersey (4-3) pour décrocher leur 4e victoire en autant de rencontres face à leurs adversaires cette saison.