Boxe : Tyson Fury peut «battre Anthony Joshua même en buvant 14 pintes de bière»

Tyson Fury a de nouveau indiqué qu’il n’aurait aucun souci à battre Anthony Joshua lors de leur combat de boxe de réunification des ceintures des poids lourds. Et ce, même s’il buvait «14 pintes de bière».

Le «Gypsy King» est un adepte des punchlines. Le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds, qu’il a pris à Deontay Wilder en février 2020, a de nouveau évoqué son probable futur combat, tant attendu par la planète boxe, contre son compatriote «AJ».

Actuellement en vacances, Tyson Fury, dont l’affrontement 100% britannique contre Anthony Joshua pourrait se dérouler en juin en attendant les derniers détails des contrats – un accord à 200 millions d’euros est évoqué –, a confié à MTK Global qu’il «pourrait boire 14 pintes de bière et donner une correction à Joshua sans souci».

«Je ne m'entraîne plus, a-t-il confié. Dès que le rendez-vous sera acté, je retournerai au camp d’entraînement. Je n’ai besoin que de six ou sept semaines de toute façon pour ces clochards et c'est tout.»

Le vainqueur de ce combat entre Tyson Fury (WBC) et Anthony Joshua (WBO, WBA, IBF) deviendrait le premier poids lourd à détenir toutes les ceintures depuis Lennox Lewis en 1999.

A noter que Fury a également évoqué Deontay Wilder. L’Américain, qui pourrait affronter prochainement Andy Ruiz Jr, réclame une revanche contre le Britannique. «Je le détruirai encore plus facilement, a prédit le Gypsy King. Je vais le sortir en un ou deux rounds pour l’anéantir.» Avec ou sans pinte ?