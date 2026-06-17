«Il lançait des coups au hasard» : Alex Pereira accuse Ciryl Gane de coups illégaux lors de leur combat à l’UFC Maison Blanche

Deux jours après sa défaite contre Ciryl Gane lors de l’UFC à la Maison Blanche, le Brésilien Alex Pereira a accusé le combattant français de «coups illégaux».

Il ne semble pas avoir digéré. Mis KO lors de l’UFC Freedom 250 à la Maison-Blanche, dès le deuxième round dimanche soir, Alex Pereira a accusé Ciryl Gane de «coups illégaux» ce mardi soir. Le Brésilien de 38 ans souhaite d’ailleurs une revanche.

«Après le jab (dans le second round), je suis tombé. C’est à ce moment qu’il a lancé des coups de coude, de poings, a indiqué le Brésilien de 38 ans sur sa chaîne YouTube. Il était désespéré, il lançait des coups au hasard, voulait finir le combat, peu importe la manière. Il fait toujours ça. Si vous regardez ses highlights, vous verrez ça tout le temps.»

«Poatan» pense que Herb Dean, l’arbitre du combat, n’a pas eu «le courage» d’arrêter le combat. Ce dernier a répondu en maintenant que les coups du natif de La-Roche-sur-Yon étaient légaux.

À noter que Tom Aspinall, le champion UFC des poids lourds, qui pourrait de nouveau affronter Ciryl Gane à l’UFC Paris en septembre, a lui aussi estimé que les coups étaient illégaux.