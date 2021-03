Real Madrid : un retour de Cristiano Ronaldo ? «C’est possible» pour Zinedine Zidane

Reviendra ? Reviendra pas ? Depuis l’élimination de la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo en Italie est sérieusement remis en cause et un retour au Real Madrid ne cesse de prendre de l’ampleur. Interrogé sur le sujet, ce lundi, Zinedine Zidane n’a pas fermé la porte.

La star portugaise avait quitté les Merengue à l’été 2018, après avoir tout gagné avec le club madrilène, pour rejoindre le Piémont. Trois ans plus tard, et à un an de la fin de son contrat, il pourrait faire le chemin inverse. Cible de critiques après le nouvel échec de la Vieille Dame sur la scène européenne contre Porto, il aurait lui-même fait part de sa volonté de retourner à Madrid, même s’il a reaffirmé son attachement au champion d’Italie sur les réseaux sociaux après son triplé inscrit en championnat, dimanche, sur le terrain de Cagliari.

Confronté à certaines difficultés financières, le Juve ne serait pas opposée à son départ. «C’est un privilège de l’avoir avec nous, on se le garde, il fait partie du futur», a toutefois assuré, dimanche, le directeur sportif du club Fabio Paratici.

Du côté du Real Madrid, son cas divise. Mais Zinedine Zidane ne serait pas contre l’idée de travailler à nouveau avec le quintuple Ballon d’or. L’entraîneur des Merengue a d’ailleurs jugé «possible» l’éventualité d’un retour de «CR7». «Quand il y a tant de rumeurs, il y a peut-être un fond de vérité ?», a déclaré l’ancien meneur de jeu à Sky Sport Italie.

«C’est possible, c’est possible...», a-t-il ensuite ajouté avant de se montrer un peu plus mesuré. «On connaît Cristiano, on sait la personne qu’il est et tout ce qu’il a fait au Real Madrid. Mais aujourd’hui c’est un joueur de la Juventus et il faut avoir du respect pour lui et la Juve».

Egalement questionné sur un possible retour de son ancien coéquipier, la veille du 8e de finale du Real Madrid contre l’Atalanta Bergame, Karim Benzema se verrait bien rejouer avec le Portugais. «Avec Cristiano, j’ai réussi beaucoup de choses ici à Madrid, beaucoup de buts, beaucoup d’actions… Mais ça fait bientôt trois ans. Aujourd’hui, Cristiano joue dans une autre équipe. Je ne suis pas le président ou l’entraîneur. Je ne sais pas s’il se sent bien ou pas bien à la Juve. Jouer à nouveau avec lui, bien sûr (que ça lui plairait), parce qu’avec moi il s’est toujours très bien comporté. C’est un joueur qui mettra toujours des buts», a confié l’attaquant français.

Tout comme Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, le futur de Cristiano Ronaldo, qui a fêté le 5 févrirer dernier ses 36 ans, devrait beaucoup faire parler dans les prochaines semaines.