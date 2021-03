Boxe : passé tout proche de la mort après avoir été touché par balles, Jean-Jacques Olivier va remonter sur le ring

Deux ans après une blessure par balles au thorax, le boxeur Jean-Jacques Olivier va remonter sur le ring samedi à Fontenay-sous-bois.

S’il n’avait pas pris comme surnom «Hercule», il aurait pu prendre le «Phénix». Gravement blessé par balles après une rixe à Toulouse, le 18 mai 2019, le champion de France des lourds-légers 2018, va de nouveau combattre. Son dernier combat date du 22 mars 2019 avec une victoire par KO contre Csaba Sthrammel.

«J'ai eu un impact de balle au niveau du coeur, la balle m'a perforé un poumon, a raconté Jean-Jacques Olivier à Fight Nation, toute première plateforme entièrement dédiée aux sports de combat. Cela s'est passé un samedi, je me suis réveillé le mercredi suivant. Les chirurgiens ne comprenaient pas. Je suis sorti deux jours plus tard. Une semaine plus tard je reprenais la boxe. C'est le mental qui joue.»

Celui qui a tourné la page de cet épisode va mieux aujourd’hui. Il a d’ailleurs confié avoir changé son cercle d’amis. «Ce sont des épreuves qui font grandir, explique-t-il. (…) Je remonte sur le ring pour moi, pour ceux qui me suivent, pour ma fille.»

