Tiger Woods : sorti de l’hôpital, quand va-t-il pouvoir rejouer ?

Trois semaines après son impressionnant accident de la route, Tiger Woods a enfin pu quitter l’hôpital et regagner son domicile, où il va poursuivre sa convalescence avant de pouvoir revenir sur les parcours. Mais quand ?

Sa violente sortie de route n’a pas été sans dommage. Bloqué à l’intérieur de sa voiture, après en avoir perdu le contrôle et effectué plusieurs tonneaux, la superstar américaine du golf avait pu être extraite par les secours à l’aide d’outils spécialisées avant d’être transporté au centre de traumatologie Harbor-UCLA, situé au sud de Los Angeles, gravement touché à la jambe droite.

A son arrivée, il a été longuement opéré, notamment pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville. Une intervention qui s’est bien déroulée. Trois jours plus tard, il a été transféré au Cedars-Sinaï, où il a depuis poursuivi ses soins orthopédiques et sa convalescence avant de retourner chez lui ce mardi.

«Je suis heureux d’annoncer que je suis rentré à la maison et que j’y continue ma convalescence. Je suis tellement reconnaissant pour les nombreux soutiens et encouragements reçus au cours des dernières semaines. (…) Je vais me rétablir à la maison et m’efforcer de redevenir plus fort chaque jour», a-t-il posté sur son compte twitter.

Mais reste à savoir s’il pourra reprendre la compétition. Et si oui, dans combien de temps. Ses multiples fractures à la jambe laissent planer le doute sur un éventuel retour sur le circuit professionnel. Mais il ne faut jamais enterrer Tiger Woods trop tôt.

En 25 ans de carrière, il s’est à chaque fois relevé de ses nombreuses blessures, et notamment de ses multiples opérations du dos. Comme en 2019 lorsqu’il avait remporté son 15e Grand Chelem avec son 5e Masters d’Augusta avant d’égaler le record du nombre de titres sur le circuit PGA de Sam Snead (82).

Il lui sera sûrement compliqué d’effectuer un come-back aussi fracassant. Mais avec «le Tigre», mieux vaut s’attendre à tout. En attendant, il va devoir encore prendre son mal en patience comme il l’a souvent fait ces dernières années.