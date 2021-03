F1 : Record d'Hamilton, lutte pour le titre, retour d'Alonso, débuts de Schumacher… Top départ d'une saison prometteuse

Le paddock est dans les starting-blocks. Avec 15 jours de retard sur le calendrier initial, en raison le report du Grand Prix d’Australie causé par la crise sanitaire, la nouvelle saison de Formule 1 s’ouvre, ce dimanche, avec le Grand Prix de Bahreïn diffusé en clair sur Canal+ à partir de 17h.

Au sortir d’une année 2020 mouvementée sur la piste comme en dehors, cet exercice promet de suivre le même chemin avec plusieurs points d’intérêts, même s’il sera encore difficile pour la concurrence de venir contrarier la suprématie de Mercedes et Lewis Hamilton. Après une intersaison marquée par le renouvellement tardif de son contrat, le Britannique partira à nouveau l’étiquette de favori collé sur le museau de sa monoplace pour aller conquérir la 8e couronne mondiale de sa carrière et marquer encore un peu plus l’histoire de la F1 en devenant le pilote le plus titré devant Michael Schumacher et ses sept titres.

«Obtenir un huitième championnat du monde serait quelque chose d’incroyable, je ne peux même pas évaluer la portée d’un tel chiffre. En tout cas, je concentrerai mes efforts pour l’obtenir, a-t-il confié dans la Gazetta dello Sport. Mais j’imagine une saison difficile, je peux vous l’assurer, parce qu’en 2020, Red Bull a déjà montré qu’elle était très forte.»

Son principal rival sera en effet à chercher du côté de Max Verstappen plutôt que de son coéquipier Valtteri Bottas. Troisième en 2019 et 2020 du championnat du monde, le Néerlandais a pris rendez-vous dès la fin de la saison dernière avec sa victoire lors du dernier Grand Prix à Abou Dhabi. Il a surtout réalisé le meilleur temps des essais hivernaux sur ce même tracé de Shakir. «Je ne me vois pas du tout comme le favori, a-t-il toutefois tempéré. Mercedes domine la Formule 1 depuis sept ans, et ça fait sept ans qu’ils ont la meilleure voiture. Même s’ils ont un mauvais fond plat sous leur voiture, ils seront toujours forts. Donc je vois toujours Mercedes comme favoris.» Le Grand Prix de Bahreïn devrait permettre d'en savoir plus sur la capacité de Verstappen et Red Bull à mener la vie dure à Mercedes.

Mais l’attention ne s’arrêtera pas à la seule lutte pour le titre. Elle sera également portée sur le retour de Fernando Alonso du côté d’Alpine, les performances des Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, après leur pire saison depuis plus de 40 ans, l’arrivée de Sébastian Vettel chez Aston Martin, les débuts très attendus de Mick Schumacher avec Haas, et bien évidemment sur les Français.

Si Romain Grosjean a quitté la F1 pour l’Indycar, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont toujours présents et motivés à batailler avec les meilleurs. Gasly rêve même d’une deuxième victoire après celle décrochée à Monza en septembre dernier. «A l’intérieur de moi, j’ai envie d’aller en chercher une deuxième si l’occasion se présente devant nous. L’envie est présente», a affirmé le pilote AlphTauri.

En aura-t-il les moyens ? McLaren pourra-t-il jouer également les troubles fêtes ? Tout comme Aston Martin ou Alpine ? Cette manche d’ouverture à Bahreïn devrait apporter les premiers éléments de réponses à ces questions parmi tant d’autres à l’aube d’une saison qui se veut déjà passionnante.