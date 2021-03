Romain Grosjean, nouveau consultant Canal+ : «Donner mon point de vue sans langue de bois comme on peut le faire en tant que pilote»

Il est déjà de retour en Formule 1. Mais en tant que consultant pour Canal+. Romain Grosjean, qui pilotera en IndyCar cette saison, complète une équipe composée de Jacques Villeneuve, Jean Alesi et Franck Montagny. Il apportera son expertise et sa très grande connaissance du paddock, qu’il a côtoyé pendant plus de dix ans dès le premier Grand Prix de la saison, dimanche, à Bahreïn, qui sera diffusé en clair sur Canal+ (17h).

Comment allez vous, bientôt quatre mois après votre terrible accident ?

La santé va bien, je ne me plains pas. Ce n’est pas tous les jours sympathique. Mais je peux vivre normalement. Je peux faire des câlins à mes enfants et surtout conduire une voiture de course. C’est le principal.

Une nouvelle aventure commence en tant que consultant…

Je suis très content de rejoindre cette équipe de consultants. C’est une continuation de l’aventure. Tout au long de ma carrière en Formule, on s’est quasiment toujours vu. Et à travers les années, ce sont devenus des amis plus que des collègues. A leurs côtés, je vais apporter mon expertise de pilote qui vient juste d’arrêter la Formule 1, mais aussi donner mon point de vue, sans avoir à protéger une équipe ou faire de la langue de bois comme on peut le faire en tant que pilote.

A l’aube de cette nouvelle saison, faut-il s’attendre à une nouvelle domination de Mercedes et Lewis Hamilton ?

Si on se fie aux essais hivernaux, Mercedes n’avait pas forcément la meilleure voiture. Mais ils ont cette force et cette capacité à se remettre en question. Et je les vois être encore les favoris du championnat. Mais Red Bull est bien revenu dans le match et je pense que Max Verstappen sera le véritable rival de Lewis Hamilton dans la course au titre plutôt que son coéquipier Valtteri Bootas.

Pourquoi la prolongation d’Hamilton a-t-elle autant de traîné selon vous ?

Les premières choses qu’on a pu lire de la part de Lewis Hamilton, c’est : «Je veux continuer, je suis content d’être en F1». Donc si le contrat n'a été signé tout de suite c’est qu’on imagine que financièrement, ils n’étaient pas d’accord et j’imagine que Lewis était de plus en plus gourmand. C’est la seule raison que je vois puisque sur le papier Mercedes voulait continuer avec Lewis et Lewis voulait continuer avec Mercedes.

Comment voyez-vous la saison des Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ?

Pierre Gasly a fait une très belle saison l’an dernier avec cette victoire au Grand Prix de Monza. Du coup, il va être encore plus attendu et tout le monde va s’attendre à ce qu’il soit devant. L’Alpha Tauri n’a pas l’air mauvaise et j’imagine que son objectif sera d’être derrière les grosses équipes, que sont Mercedes et Red Bull. Pour Esteban Ocon, il faut suivre sa cohabitation avec Fernando Alonso, dont le retour sera le point à surveiller cette année. Et de ce que j’ai pu voir, l’Alpine n’est pas la meilleure voiture.

«Mick Schumacher mérite sa place en Formule 1»

Peut-on s’attendre à un retour au premier plan de Ferrari ?

Pour le moment, cela me semble vraiment compliqué malgré l’arrivée de Carlos Sainz au côté de Charles Leclerc. Le moteur a progressé, mais il y a d’autres problèmes qui n’ont pas forcément été réglés. Je vois plus les Ferrari se battre au milieu de peloton.

Quel regard portez-vous sur Mick Schumacher votre successeur chez Haas ?

Effectivement, il me succède chez Haas. Et il a clairement sa place en Formule 1 car il a remporté la Formule 2. C’est la suite logique pour lui. Après c’est un peu diesel car il a toujours commencé ses saisons doucement. La saison dernière, ses débuts ont été un peu brouillons avec de la réussite en qualifications. Mais il a su élever son niveau de pilotage et il mérite clairement sa place en F1. Mais des échos que j’ai en interne chez Haas, la monoplace n’est pas une voiture pour se faire super plaisir…

En parallèle, vous réaliserez votre première saison en IndyCar à partir de mi-avril…

Je n’ai pas fini mon histoire d’amour avec les sports automobiles donc je continue à faire des courses. L’IndyCar est une discipline très dure physiquement. La première fois que je suis monté dans la voiture, je devais freiner dans les virages rapides car je n’arrivais pas à tourner le volant. Ça ne m’a pas forcément plu. Du coup, je vais à la salle tous les jours. Physiquement, c’est extrêmement dur et exigeant.