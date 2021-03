Tennis : Benoît Paire célèbre son élimination à Miami

Encore un petit tour et puis s’en va. Sans gloire. Benoît Paire a été sorti, samedi, dès son entrée en lice au Masters 1.000 de Miami par le jeune italien Lorenzo Musetti (6-3, 6-3). Une élimination que le 33e joueur mondial a célébrée après le gain du match par son adversaire.

Le début de la rencontre ne laissait pas présager une énième déconvenue pour le Français. Bien entré dans la partie, il a immédiatement pris le service de Musetti, récent demi-finaliste à Acapulco. Mais il a été débreaké dans la foulée avant de rapidement retomber dans ses travers et de concéder le premier set.

Le second n’a pas été mieux. Benoît Paire a montré son plus mauvais visage, sans implication ni envie, jusqu’à connaître son 4e revers d’affilée en entrée de tournoi, après Buenos Aires, Santiago et Acapulco. Cette énième piètre performance, conjuguée à ses récentes frasques sur les courts, ne va pas arranger son cas et redorer son image.

Une image qu’il a encore un peu plus écornée au moment de la victoire de Lorenzo Musetti. Après un dernier revers hors des limites, qui a entériné sa défaite, il a levé les bras au ciel comme s’il venait de décrocher la victoire. Et il en a rajouté une couche en maniant l’ironie à sa sortie du court.

«J’ai super bien joué contre un très bon joueur. C’est très positif, je suis très content de mon niveau de jeu, et content de ce que j’ai produit sur le court. Je vais m'appuyer sur ce match. J’étais très calme, avec une mentalité très bonne. Je me suis accroché jusqu’à la fin», a-t-il déclaré. En neuf matchs depuis le début de l’année 2021, Benoît Paire ne compte qu’une victoire contre le Chilien Nicolas Jarry au 1er tour à Cordoba (Argentine).