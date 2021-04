NBA : les Kings proposent de payer leurs joueurs en bitcoin

Une petite révolution en NBA. Le propriétaire de l’équipe des Kings de Sacramento, Vivek Ranadive, a annoncé son intention de proposer à tous les salariés du club – et donc les joueurs – d’être payés en bitcoin. S’ils le souhaitent.

Les salariés pourront choisir de se voir verser tout ou partie de leur salaire en crypto monnaie, dont la valeur ne cesse d’augmenter ces derniers mois. Une annonce révolutionnaire au sein de la NBA, la ligue professionnelle de basket-ball américain ayant refusé la tokénisation d’une partie du salaire de Spencer Dinwiddie, le meneur des Nets de Brooklyn, en septembre 2019.

BREAKING: Chairman of the Sacramento Kings:





"I'm going to announce in the next few days that I'm going to offer everyone in the Kings organization, they can get paid as much of their salary in #bitcoin as they want, including the players." - @vivek@SacramentoKings

