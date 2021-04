Bayern-PSG : Neymar absent au match retour ?

La menace plane au-dessus de Neymar. De retour sur la scène européenne, ce mercredi, pour affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Brésilien sera privé du match retour, la semaine prochaine, au Parc des Princes en cas de carton jaune sur la pelouse de l’Allianz Arena.

Le n°10 parisien va devoir gérer ses gestes et ses émotions. Ce qu’il n’a pas su faire, samedi dernier, contre Lille (0-1). Alors que le PSG était mené en fin de match, le natif de Santos s’est rendu coupable d’un geste d’humeur sur le défenseur portugais Tiago Djalo. Ce comportement lui a valu de recevoir un deuxième avertissement, synonyme de carton rouge.

En Bavière, Neymar ne pourra se permettre le moindre écart. Car un avertissement le priverait du second acte face au champion d’Europe en titre, lui qui a déjà manqué les 8es de finale contre Barcelone en raison d’une blessure, mais aussi un nombre important de matchs décisifs dans la compétition depuis son arrivée à Paris à l’été 2017.

Idrissa Gueye aussi sous la menace

Mais il n’est pas le seul dans ce cas. Idrissa Gueye est également sous la menace d’une suspension en cas de de carton jaune. Marco Verratti et Layvin Kurzawa étaient dans la même situation. Mais le milieu de terrain italien, positif au Coviv-19, et le défenseur français, touché au mollet, sont forfaits pour ce rendez-vous et pourront participer au match retour s’ils sont remis.

Ils resteront néanmoins sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale aller en cas d’avertissement au Parc des Princes. Tout comme Neymar et Gueye s’ils ne reçoivent pas de carton à Munich.