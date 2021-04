MMA Grand Prix : une 2e édition prometteuse et inédite

Le MMA Grand Prix fait son retour jeudi pour une deuxième édition au format inédit mais qui s’annonce très prometteuse.

Crise sanitaire oblige, la 2e édition de l’organisation française, après celle brillamment réussi en octobre dernier, va se disputer à huis clos sans public au Palais des sports d'Issy les Moulineaux (92).

Et pour ce grand come-back, les organisateurs de cet MMA GP n’ont pas lésiné sur la «fight card» avec un gros nombre de combattants tricolores. Et non des moindres.

En effet, hormis Alioune Nahaye opposé à un combattant étranger, il y a aura un très attendu Laetitia Blot contre Marie Loiseau. La première, championne de judo et de lutte, la seconde est ceinture noire de Taekwondo.

Autre combat très prometteur : Reda Oudgou, champion du monde de muaythaï et de Kick Boxing contre Alix Jeanguillaume.

Ce MMA Grand Prix sera diffusé en live streaming pay-per-view, sur tous les supports. Les combats débuteront à 19h sur mmagrandprix.com au prix de 8,99 euros.

L'histoire du MMA est à retrouver sur le podcast L'Arène