Benoît Paire fait de nouveau scandale à Monte-Carlo

Éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche, Benoît Paire a indiqué qu’il était à bout.

Battu par Jordan Thompson en plus de trois heures de jeu (6-4, 6-7, 7-6), le joueur de tennis français, qui fait énormément parler de lui (en mal) depuis le début de l’année, en a remis une couche lors du Rolex Monte-Carlo Masters après sa défaite contre l’Australien.

«Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse, a lancé le natif d’Avignon en conférence de presse. Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue.»

Benoît Paire ne s’est pas arrêté là. Le 33e joueur mondial a encore critiqué le circuit ATP et l’ambiance dans les courts vides à cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires.

«Le circuit est pourri, a-t-il expliqué. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m’en fous. Je n’ai plus l’étincelle. Je perds, tant mieux, je rentre chez moi. J’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel alors je suis venu, mais il y a zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez me dire c'est comme la vie normale, mais elle est à chier en ce moment.»