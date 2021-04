France-Etats-Unis (0-2) : première défaite des Bleues depuis 2019

L'équipe de France féminine a encaissé sa première défaite depuis la Coupe du monde 2019 en s’inclinant, mardi contre les Etats-Unis (2-0).

Les doubles championnes du monde en titre ont pris le dessus dès la première période sur un penalty de Rapinoe (5e) et un but d'Alex Morgan (19e). A 35 ans, l'icône américaine aux cheveux violets, qui évolue à l'OL Reign, a rappelé qu'elle n'était pas investie que dans les combats féministes et anti-racistes, mais également encore sur les terrains de foot.

Les joueuses de Corinne Diacre encaissent ainsi une première défaite après seize rencontres sans perdre. Alors que les Américaines enchaînent ainsi un 39e match sans défaite. Leur dernier revers date de janvier 2019, déjà en match amical au Havre face à la France (3-1).

«On ne va pas se chercher d'excuse, on n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, a confié la sélectionneuse de l’équipe de France. On a mis trop de temps à entrer dans le match. Ce qui me gêne c'est que c'est encore contre les Etats-Unis. Il faut à un moment donné qu'on arrive à franchir ce cap. On se rapproche mais on n'y est pas encore ce soir.»

Pour rappel, l'équipe de France, récemment qualifiée pour l'Euro- 022, se présentait au stade Océane sans la quasi-totalité de ses cadres lyonnaises (Wendie Renard, Amel Majri, Delphine Cascarino, Sakina Karchaoui....), touchées par le Covid-19 et absentes du stage d'avril.