NBA : Le fils de Scottie Pippen est décédé à 33 ans

Scottie Pippen pleure le décès de son fils aîné. En début de semaine, l’ancienne légende des Chicago Bulls a annoncé la tragique disparation du jeune homme, prénommé Antron et seulement âgé de 33 ans.

«Cela me brise le cœur de partager que j’ai dit au revoir à mon premier fils Antron. Nous avons tous les deux partagé un amour pour le basket-ball et avons eu d'innombrables conversations sur le sport», a posté l’ancien partenaire de Michael Jordan sur son compte Twitter, accompagné de plusieurs photos.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

Le fils de l’homme aux six bagues de champion NBA, aujourd’hui âgé de 55 ans, souffrait d’asthme chronique. Une maladie qui l’a empêché de devenir basketteur professionnel. «Je crois vraiment qu’il aurait atteint la NBA», a ajouté l’ancien ailier, sans toutefois préciser si cet asthme chronique était à l’origine de sa mort.

Please keep his mom, Karen, and all of his family and friends in your thoughts and prayers. A kind heart and beautiful soul gone way too soon. I love you, son, rest easy until we meet again. (3/3) pic.twitter.com/eYyQ6pcdtx

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021