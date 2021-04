Vidéo : Sébastien Ogier victime d’un accident de la route avant sa victoire au Rallye de Croatie

Terrible mésaventure pour Sébastien Ogier. En tête du Rallye de Croatie, le pilote français a été victime, ce dimanche matin, d’un accident de la circulation en se rendant sur le départ de la première étape de la journée.

Tout le flanc droit de sa Toyota Yaris a été sérieusement endommagé. Le septuple champion du monde des rallyes circulait sur une route croate, à destination de la 17e spéciale de la 3e épreuve de la saison, quand il a voulu se rabattre sur la droite. Mais il n’a pas vu qu’un conducteur croate était lancé à vive allure sur une voie réservée aux bus et il n’a pu empêcher l’accrochage entre les deux voitures, qui n’a heureusement pas fait de blessés.

«Seb et Julien (Ingrassia, son copilote) ont été impliqués dans un incident de circulation sur la section entre le parc d’assistance (à Zagreb) et la première étape ce matin. Heureusement, personne n’a été blessé et leur Yaris WRC est OK pour continuer», a posté son équipe sur Twitter. «C’est un matin compliqué, mais ce n’est pas fini», a simplement indiqué de son côté Ogier.

Mais l’incident n’en est pas resté là. Car Sébastien Ogier a quitté les lieux de l’accident, alors que les forces de l’ordre tentaient de l’en empêcher, pour arriver à temps au départ et éviter une pénalité. Avertie, la direction de course s’est saisie du dossier et pourrait décider de sanctionner Ogier, qui est parvenu malgré tout à remporter ce Rallye de Croatie moins d'une seconde devant Elfyn Evans pour s'emparer de la tête du championnat du monde.