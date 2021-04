UFC : Usman-McGregor, le combat sur Twitter avant l'octogone ?

Après le triomphe de Kamaru Usman à l’UFC 261 dimanche, Conor McGregor a provoqué le Nigérian sur Twitter. Les prémices d'un futur combat ?

Après le triomphe du Nigérian à Jacksonville contre Jorge Masvidal pour la défense de son titre des mi-moyen, «The Notorious» n’a pas manqué l’occasion de faire parler de lui sur les réseaux sociaux.

L’Irlandais, qui évolue dans la catégorie en dessous et prépare actuellement sa trilogie contre Dustin Poirier qui l’a battu en janvier dernier, s’est moqué du champion de l’UFC qui ne serait qu’une pâle copie de lui.

«Usman copie même mes coups désormais, a lancé Conor McGregor. Est-ce que je vais combattre ce gars à un moment ? Je le pense. On ne peut pas copier mes coups sans recevoir une fessée pour cela. J’aime les -77kg. Cette catégorie sera bientôt la mienne.» De quoi ouvrir la porte à une montée de catégorie et un affrontement contre Kamaru Usman ? Possible puisqu’il a déjà affronté Nate Diaz par deux fois et Donald Cerrone.

En tout cas, «The Nigerian Nightmare», qui a impressionné tout le monde avec sa 19e victoire en 20 combats professionnels, lui a répondu d’un tweet aussi vif que la droite envoyé au pauvre Jorge Masvidal. «Quand je touche en mi-moyens, ils tombent. Tu ne les fais même plus tomber en légers. Je termine les gens. Tu te fais terminer», a-t-il lâché.

Nul doute que Dana White, grand patron de l’UFC, qui doit se demander qui pourrait défier Usman désormais, pourrait se frotter les mains avec une telle opposition.

Toute l'histoire du MMA est à retrouver sur le podcast L'Arène