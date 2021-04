Premier League : Vieira, Cantona, Drogba, Bergkamp, Beckham… qui seront les prochains joueurs à intégrer le «Hall of Fame» ?

Thierry Henry et Alan Shearer ont inauguré le «Hall of Fame» de Premier League. Auteur à eux deux de 435 buts dans le championnat d’Angleterre, l'attaquant français et anglais ont été les premiers joueurs désignés pour intégrer ce Temple du football anglais. Mais ils seront bientôt rejoints par six joueurs, figurant sur une liste de 23 noms et désignés par les fans.

Cette liste ne contient que des noms prestigieux et des joueurs qui ont marqué l’histoire de la Premier League. Parmi eux, deux Français sont en lice pour accompagner Thierry Henry : Eric Cantona, qui laissé un souvenir impérissable aux supporters de Manchester United avec notamment quatre titres de champion (1993, 1994, 1996, 1997) et deux Coupes d’Angleterre (1994, 1996), et Patrick Vieira, qui a notamment été sacré champion à trois reprises (1998, 2002, 2004) en faisant partie comme Henry des «Invincibles» d’Arsenal lors de la saison 2003-2004.

Le contingent étranger comporte également Denis Bergkamp, Didier Drogba, Robin van Persie et Peter Schmeichel. Manchester United est d’ailleurs bien représentée avec Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane ou encore Andy Cole. John Terry et Frank Lampard, véritables légendes de Chelsea, sont eux aussi présents, tout comme les anciens Gunners Tony Adams, Ian Wright ou Sol Campbell et Ashley Colen également passé par Chelsea.

Alan Shearer and Thierry Henry have become the first players to be inducted into the Premier League Hall of Fame - but now it is up to you to decide who joins them — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 26, 2021

Joueurs emblématiques de Liverpool, Steven Gerrard, Robbie Fowler et Michael Owen complètent cette glorieuse liste, qui contient aussi Les Ferdinand et Matthew Le Tissier. Les fans ont jusqu’à dimanche pour voter et choisir les six joueurs qui rejoindront la première «promotion» de ce «Hall of Fame». Et le choix s’annonce loin d’être simple.