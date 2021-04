«De Cœur et de force» : quand le Red Star s’engage auprès de la jeunesse de Seine-Saint-Denis

La première partie d’un documentaire évoquant l’engagement du Red Star pour les jeunes du «93» va être diffusée ce jeudi sur Vice TV et en replay sur MyCanal.

Ce documentaire, dont la seconde partie sera diffusée le 6 mai, revient sur l’engagement du Red Star auprès de la jeunesse de Seine-Saint-Denis. On peut ainsi suivre le quotidien des membres du club situé à Saint-Ouen pour promouvoir l’égalité, la culture et l’éducation.

«Jour après jour, des femmes et des hommes s’engagent auprès de cette jeunesse avec pour mission de former de futurs footballeurs mais également des citoyens à part entière, peut-on lire sur le communiqué de ce documentaire. C’est précisément la mission du Red Star depuis 2008, véritable lieu d’ouverture à la culture qui ambitionne d’initier les jeunes à la culture, d’éveiller leur curiosité et d’élargir le champ des possibles de ces citoyens en devenir.»

Les réalisateurs ont ainsi suivi six personnalités inspirantes comme Aly, jeune footballeur de 12 ans et grand espoir du club, Pierre-Antoine Rolland (éducateur et responsable de l’école de foot) ou encore David Bellion (ambassadeur et ancien joueur).

«Red Star, de cœur et de force», le 29 avril et le 6 mai sur Vice TV et en replay sur MyCanal