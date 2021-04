PSG-City : Neymar et Mbappé copieusement insultés par l’ancien membre d’Oasis Liam Gallagher

Liam Gallagher est un fan invétéré de Manchester City. Et l’ancien membre du célèbre groupe Oasis s’est lâché sur les réseaux sociaux, mercredi soir, pendant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le PSG (1-2) en insultant copieusement Neymar mais aussi Kylian Mbappé.

L’artiste anglais a été très discret durant la première partie de la rencontre quand le club de la capitale menait au score. Mais une fois que les Citizens ont pris l’avantage, grâce à des buts de Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez, il s’en est donné à cœur joie. Et sa principale cible a été Neymar, qu’il n’a pas manqué d’égratigner sans faire dans la finesse.

«Expulse-moi ce putain de plongeur de Neymar», a-t-il notamment posté. Avant de se montrer un peu plus virulent. «Neymar est un petit con embarrassant», a-t-il également écrit.

Send that dirty diving cunt off NEYMAR

Neymar is an embarrassing little cunt

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021