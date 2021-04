Ligue des champions : Le PSG qualifié pour la finale si…

Renversé au match aller au Parc des Princes (1-2), le PSG devra réaliser un exploit en demi-finale retour de la Ligue des champions, mardi, sur la pelouse de Manchester City pour espérer aller à Istanbul, théâtre de la finale, le 29 mai prochain.

Et une victoire pourrait ne pas suffire. Car pour disputer une deuxième finale consécutive, après celle perdue en août dernier contre le Bayern Munich (0-1), les Parisiens devront non seulement s’imposer mais également inscrire au moins deux buts dans le nord de l’Angleterre. Une mission qui s’annonce très délicate, mais pas impossible pour les coéquipiers de Marquinhos qui ont brillé loin du Parc des Princes sur la scène européenne cette saison.

En phase de poules, ils ont dominé Manchester United à Old Trafford (1-3), avant de surclasser le FC Barcelone au Camp Nou en 8e de finale (1-4) et de surprendre le Bayern Munich à l’Allianz Arena en quart (2-3). «On a des références à l’extérieur, a d’ailleurs rappelé Mauricio Pochettino. On bien joué à Barcelone puis à Munich. On a déjà fait des grandes performances à l’extérieur. Il faut croire en nous.»

En revanche, un succès sur le score de 0-1, un match nul ou une nouvelle défaite face aux hommes de Pep Guardiola serait synonyme d’élimination pour le PSG qui verrait son rêve de triplé historique pour son 50e anniversaire s’évaporer. Et les statistiques ne sont pas en faveur du club de la capitale. Seulement 6% des équipes, qui perdu le match aller 1-2 à domicile en Ligue des champions, sont parvenus à décrocher leur qualifications au retour…

Le PSG qualifié si…

Le champion de France sera qualifié pour la finale s’il impose à l’Etihad Stadium en inscrivant impérativement au moins deux buts.

Le PSG éliminé si…

Les Parisiens seront éliminés s’ils s’imposent seulement 1-0, s’ils s’inclinent ou s’ils font match nul.