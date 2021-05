Espagne : Zinédine Zidane présent au spectacle de Gad Elmaleh

Zinédine Zidane a profité de son vendredi soir pour aller voir le spectacle de Gad Elmaleh, actuellement en représentation à Madrid.

Un cliché classe. Alors qu’il est actuellement en tournée dans la capitale espagnole depuis la fin du mois d’avril, l’humoriste français d’origine marocaine a dévoilé sur son compte Instagram une photo avec le technicien du Real.

Gad Elmaleh, qui avait livré des prestations en anglais aux États-Unis dès 2014, s’est tourné vers son public d’Espagne - où les salles sont ouvertes contrairement à la France -, comme il l’a annoncé à ses fans il y a une dizaine de jours pour des one-man-shows les 30 avril, 1er et 2 mai.

Et en plus de la joie de retrouver la scène, le comédien a eu l’honneur et le plaisir d’avoir un spectateur de choix dans la salle en la personne de Zinédine Zidane. Évidemment, Gad Elmaleh a profité de l’occasion pour prendre une photo avec lui.

«Il y a peu de personnalités qui suscitent chez moi autant d’admiration, d’émotion et de respect. Très touché de ta venue en famille», a-t-il posté en légende de son post Instagram.

Gad Elmaleh, qui avait également joué à Barcelone en mars, devrait continuer sa tournée à Dubaï, les 16 et 17 mai. Avant un retour en France en automne si tout va bien.