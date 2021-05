F1 : Lewis Hamilton impérial au Grand Prix du Portugal

Intouchable ! Lewis Hamilton a survolé, ce dimanche, le Grand Prix du Portugal pour signer sa deuxième victoire de la saison devant Max Verstappen. Avec ce succès, le Britannique a consolidé sa place en tête du championnat du monde.

Le nouveau duel entre le septuple champion du monde et son rival néerlandais a tourné court. Si Hamilton, deuxième sur la grille, a été surpris par le pilote Red Bull, après l’intervention de la voiture de sécurité suite à l’accrochage entre Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi en début de course, il a rapidement repris le dessus pour récupérer sa 2e place avant de s’emparer de la tête quelques tours plus tard en dépassany Valtteri Bottas, parti en pole, pour ne plus jamais être inquiété jusqu’à l’arrivée.

Red Bull a pourtant tout tenté pour contrarier Sir Lewis Hamilton, en laissant volontairement Sergio Pérez le plus longtemps possible en piste pour tenter de le ralentir et permettre à Verstappen de réduire son retard. Mais le plan n’a pas eu l’effet escompté et n’a surtout pu empêcher le Britannique, qui avait déjà triomphé sur le tracé de Portimao la saison dernière, de décrocher le 97e succès de sa riche carrière.

Max Verstappen a également échoué dans sa tentative de prendre le point du tour le plus rapide en course. Il avu son temps être annulé pour avoir dépassé les limites du circuit et ce point est revenu à Bottas. Un maigre lot de consolation pour le Finlandais qui a encore échoué à s’imposer après avoir réalisé la pole et qui a dû se contenter de la 3e place.

Derrière lui, Pérez a fini au pied du podium devant Landos Norris et Charles Leclerc, alors qu’Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly ont complété le Top 10.

Dans sa lutte avec Max Verstappen, Lewis Hamilton, vainqueur lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, mène deux succès à un et compte huit points d’avance en tête du classement du championnat du monde avant le prochain épisode prévu, dès la semaine prochaine, avec le Grand Prix d’Espagne, où le Britannique reste sur quatre victoires…