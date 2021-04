F1 : Le Grand Prix du Canada encore annulé et remplacé par la Turquie

Le couperet est tombé. Sous la menace depuis plusieurs semaines, le Grand Prix du Canada a été annulé, ce mercredi, en raison de la crise sanitaire, ont annoncé les autorités du Québec et de Montréal. Il a été remplacé par la Turquie.

La course était prévue le 13 juin prochain sur le circuit Gilles-Villeneuve. Mais elle a dû être retirée du calendrier à cause de la situation au Québec, qui est l’une des provinces canadiennes les plus touchées par la pandémie de Covid-19.

Déjà annulé l’année dernière, le Grand Prix du Canada devrait revenir la saison prochaine à Montréal et jusqu’en 2031. Un accord prévoyant la tenue du Grand Prix à Montréal a été trouvée pour deux années supplémentaires.

Our updated calendar for the 2021 season #F1 pic.twitter.com/CTZHGWFhTq — Formula 1 (@F1) April 28, 2021

En attendant, le paddock se rendra mi-juin à Istanbul pour le Grand Prix de Turquie, qui avait déjà été ajouté l’an passé. Et en novembre dernier, Lewis Hamilton s’était imposé au volant de sa Mercedes sur le tracé d’Istanbul Park décrochant le 7e titre de champion du monde de sa carrière.