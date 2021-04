F1 : l’énorme accident entre Bottas et Russell au Grand Prix d’Imola (vidéo)

Les pilotes George Russell (Williams) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont été impliqués dans un violent accident, ce dimanche, lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne, deuxième manche du championnat de Formule 1.

Heureusement, les deux pilotes sont sortis indemnes de l'accident. Ce dernier s'est produit lors du 32e tour. En ligne droite et à pleine vitesse, la Mercedes du Finlandais a été accrochée par la Williams du Britannique.

Énorme crash entre Bottas et Russell





Les deux pilotes s'accrochent violemment dans la ligne droite de départ





Drapeau rouge #ImolaGP pic.twitter.com/xVjOX1zqSA — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 18, 2021

A cause des nombreux débris sur la piste, le drapeau rouge a dû être déployé et la course a été interrompue.

Les deux pilotes étaient en colère après cet accrochage. George Russell a fait des reproches au Finlandais qui lui a répondu avec un doigt d’honneur.

«C’est complétement la faute de George, a par la suite pesté Valtteri Bottas au micro de Canal+. Il n’y avait pas de place pour deux voitures et il m’a percuté».

"C'est complètement la faute de George"





Valtteri Bottas remet la culpabilité sur le pilote Williams après leur accrochage #ImolaGP pic.twitter.com/3ZjOUCAdz3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 18, 2021

Quelques secondes avant l'accident, Lewis Hamilton avait déjà touché le mur en voulant doubler ce même Russell. Le septuple champion du monde, parti en pole position sous la pluie mais qui avait été dépassé par Max Verstappen (Red Bull) dès le premier virage, a pu repartir à la 9e place et réparer ses dégâts à l'aileron avant.

Outre Bottas et Russell, l'autre pilote Williams Nicholas Latifi avait déjà abandonné au premier tour dans des conditions rendues difficiles par la pluie.

Au final, Verstappen a remporté le Grand Prix, devant Hamilton et Lando Norris.