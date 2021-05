Italie : Mario Balotelli provoque une bagarre générale en Serie B

Mario Balotelli refait parler de lui. Désormais joueur de Monza, qui évolue en Serie B italienne, l’ancien attaquant de Nice et de l’OM a été à l’origine, samedi, d’une bagarre générale sur la pelouse de Salernitana.

Sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, le buteur italien est entré en jeu à dix minutes de la fin de la rencontre, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Et seulement quelques secondes après son apparition sur le terrain, l’international transalpin, qui n’avait plus marqué depuis fin février, a donné l’avantage à Monza.

Un but qu’il a fêté en chambrant le banc adverse et déclenchant par la même occasion une bagarre générale. Plusieurs minutes ont été nécessaires pour ramener le calme. Sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre, Mario Balotelli n’en est pas resté là. Il a inscrit un doublé dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire et trois points précieux à son club dans la course à la montée.

A trois journées de la fin, Monza est actuellement 4e au classement avec deux points de retard sur Salernitana et trois sur Lecce, qui occupe la 2e place synonyme de montée direct en Serie A. Et, cette semaine, Mario Balotelli et Monza reçoivent Lecce dans un match qui s’annonce plus que jamais décisif.