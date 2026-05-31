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Supercoupe d’Europe : adversaire, date, lieu… Le PSG visera un nouveau trophée contre un club anglais

Le PSG sera opposé à Aston Villa en Supercoupe d'Europe. Le PSG sera opposé à Aston Villa en Supercoupe d'Europe. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tenant du titre et vainqueur de sa 2e Ligue des champions, le PSG va disputer une nouvelle Supercoupe d’Europe encore contre un club anglais au mois d’août prochain.

Un nouveau trophée à son palmarès ? Vainqueur d’une 2e Ligue des champions consécutive, contre Arsenal (1-1, 4 tab 3), le PSG va disputer une nouvelle Supercoupe d’Europe avec l’objectif de décrocher un nouveau titre. Et un an après sa victoire contre Tottenham (2-2, 4 tab 3), le club de la capitale va retrouver un nouveau club anglais au mois d’août.

Les hommes de Luis Enrique seront opposés, le mercredi 12 août, à Aston Villa, entraîné par un certain Unaï Emery. Les Villans ont remporté, le 20 mai dernier, la Ligue Europa contre Fribourg (3-0).

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Alors que la précédente édition s’était jouée à Udine (Italie), la rencontre se jouera sur la pelouse de la Red Bull Arena à Salzbourg. Inaugurée en 2003, l’enceinte autrichienne est dotée de près de 30.000 places.

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