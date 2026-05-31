PSG : Champ-de-Mars, Élysée, Parc des Princes... Le programme des festivités ce dimanche à Paris

Vainqueur d’Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b) ce samedi soir à Budapest (Hongrie), le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions d’affilée. Pour fêter cet exploit, l’équipe parisienne va communier ce dimanche avec ses supporters sur le Champ-de-Mars avant d’être reçue à l’Élysée et de terminer la soirée au Parc des Princes.

Une journée de liesse en perspective dans la «Ville Lumière». Quelques heures après son deuxième titre d’affilée en Ligue des Champions, obtenu au bout du suspense à Budapest (Hongrie) ce samedi soir face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b), le PSG va pouvoir profiter de cet exploit devant son public ce dimanche.

🚨🚨 OFFICIEL ! LES JOUEURS DU PSG FÊTERONT LEUR SACRE DEMAIN À PARIS !!!!!!!! 🤩❤️💙



⏱️ 14h00 : CÉLÉBRATION AU CHAMP-DE-MARS. Devant la Tour Eiffel ! 🗼



⏱️ 18:10 : MACRON RECEVRA LES PARISIENS à l’Élysée. 👔



⏱️ 19h30 : SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AU PARC DES PRINCES ! 🏟️ pic.twitter.com/k7NPWnPGam — Actu Foot (@ActuFoot_) May 30, 2026

«Une grande célébration populaire, gratuite et ouverte à tous, se tiendra au Champ-de-Mars devant la Tour Eiffel, à partir de 14h (…) Les joueurs traverseront le Champ-de-Mars sur une scène de 450 mètres de long et présenteront le trophée de la Ligue des Champions à leur public. Entre 85.000 et 90.000 personnes pourront prendre part à cette célébration», a synthétisé le club sur son site officiel.

«Tout au long de l'après-midi, le public sera invité à revivre les moments marquants de cette saison historique et pourra profiter de performances musicales live avant l'arrivée des joueurs», a précisé cette même source.

L’équipe du PSG reçue par Emmanuel Macron à l’Élysée

Des points de distribution d'eau seront proposés et les gourdes fermées seront autorisées sur le site. A l’inverse, les banderoles, les pointeurs laser, les engins pyrotechniques, les animaux, les verres ou encore les canettes seront prohibés.

Les champions d'Europe seront ensuite reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir de 18h10 dans le cadre d'une séquence protocolaire. Le président de la République aura ainsi l’occasion de saluer personnellement chaque joueur et membre du staff parisien pour ce nouveau sacre européen.

Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026

«Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière», avait tweeté le chef de l’Etat ce samedi soir en réaction au second titre consécutif de champion d’Europe du club de la capitale.

Un final en apothéose au Parc des Princes

L’équipe parisienne conclura son tour d’honneur par des festivités organisées au Parc des Princes dès 19h30. Les supporters du PSG pourront retrouver l'équipe championne d'Europe dans son stade pour une soirée de célébration exceptionnelle.

Ce dimanche matin, chaque abonné a reçu gratuitement un billet pour assister aux célébrations organisées dans l’antre de son club de cœur. A noter que des billets seront également mis en vente pour le grand public.