Madrid : Benoît Paire éliminé en… 54 minutes par Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas a été sans pitié avec Benoît Paire. Au lendemain de sa 2e victoire de l’année, le Français a été balayé par le Grec, ce mercredi, au 2e tour du Masters 1 000 de Madrid en seulement deux sets et 54 minutes (6-1, 6-2).

Dans une rencontre à sens unique, le n°5 mondial a donné le ton d’entrée sur la terre battue madrilène. En neuf minutes, il menait déjà trois jeux à rien face à l’Avignonnais, visiblement diminué par une blessure au niveau des abdominaux. Et la situation ne s’est pas arrangée par la suite. Si Paire a inscrit un jeu, Tsitsipas a empoché la première manche en seulement 23 minutes.

Et le second set a été du même acabit. Ou presque. Breaké d’entrée, le Tricolore a pris le service de son adversaire dans la foulée et a mené (2-1). Mais il n’a ensuite plus marqué le moindre jeu jusqu’à la fin de la partie et s’est logiquement incliné sur un dernier ace de Tsitsipas, retombant dans ses travers avec pas moins de 25 fautes directes commises.

Il va désormais se tourner vers sa préparation pour les Internationaux de France pour «essayer de faire un bon Roland-Garros» et partager «des moments incroyables».

De son côté, Stefanos Tsitsipas, vainqueur du Masters 1 000 de Monte-Carlo et finaliste à Barcelone, a confirmé sa très bonne forme. Et il va tenter d’enchainer une 28e victoire en 2021 lors du prochain tour contre le Norvégien Casper Ruud.