Boxe : la rencontre entre Floyd Mayweather et Jake Paul vire à la bagarre générale

Les frères Paul ne sont pas prêts de faire rire l’ancien champion du monde de boxe. En effet, alors qu’une conférence de presse s’est déroulée ce jeudi 6 mai, Floyd Mayweather en est venu aux mains après que Jake Paul lui ait piqué sa casquette.

Le 6 juin prochain se déroulera un match d’exhibition au Hard Rock Stadium, et en attendant cet évènement qui arrive à grands pas, les boxeurs se sont prêtés au jeu du traditionnel face-off. Ce prochain combat sera l’occasion de retrouver la star de boxe anglaise, Floyd Mayweather qui sera opposé à une star d’un tout autre genre.

En effet, Logan Paul est surtout célèbre pour ses pitreries filmées et partagées sur la plateforme Youtube. C’est à la suite d’un combat entre youtubeurs organisé en 2018, que les frères Logan et Jake Paul âgés respectivement de 26 et 24 ans ont commencé à s’impliquer dans la boxe.

Toujours aussi agités, lors du rendez-vous organisé à Miami ce jeudi dernier, le plus jeune de la fratrie s’est retrouvé face à face avec Floyd Mayweather. Alors que la tension montait entre les deux, Jake Paul s’est alors saisi de la casquette du boxeur, avant de tenter de s’enfuir en criant «j’ai ta casquette».

Bien évidemment, ce geste a déclenché la colère du sportif de 44 ans, entrainant un mouvement de foule violent alors qu’il essayait de récupérer son accessoire. Parmi les journalistes présents pour filmer la rencontre, Jake Paul avait également son équipe de vidéaste qui n’a pas manqué de capter toute la scène, que les frères ont par la suite relayé avec fierté sur leurs comptes Instagram.

Et si cette scène a l’air d’avoir amusé Jake et Logan, de son côté, Floyd Mayweather n’est pas prêt d’oublier cet épisode. Il déclare à l’AFP ne pas tolérer cet acte qu’il qualifie de manque de respect et ajoute «qu’on ne peut pas franchir la ligne, le toucher, enlever sa casquette et toucher ses chaussures».

Avant que la bagarre éclate l’ainé des deux, Logan Paul avait déclaré «qu’il croit fermement pouvoir battre Mayweather, ce qu’aucun boxeur n’est pas parvenu à réaliser auparavant». Mais finalement, en attendant que le combat se tienne le mois prochain, Floyd et son staff ont laissé un léger avant-goût à la fratrie puisque Jake Paul s’en sort avec un oeil au beurre noir et son t-shirt déchiré.