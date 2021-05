Equipe de France : Benzema-Deschamps, le grand pardon

Didier Deschamps a rappelé Karim Benzema après plus de cinq ans d’absence en équipe de France. Voici pourquoi.

Le grand pardon. Après l’avoir écarté depuis octobre 2015, le sélectionneur a «passé outre son cas personnel» et ses réticences passées pour rappeler l'attaquant du Real Madrid en vue de l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), a-t-il déclaré mardi.

«Quand ai-je pris ma décision? Ma décision a été prise aujourd'hui, mais elle a évidemment été prise dans ma tête il y a un petit moment, a confié Didier Deschamps. Avec mon staff, il y a beaucoup de discussions. À partir du moment où je prends une décision, ils le savent. On pèse toujours le pour et le contre. Il y a eu des étapes. Plusieurs. Je n'ai pas cherché à cacher quoi que ce soit. J'ai des pré-listes à faire, et il y avait les noms dans la pré-liste. Que ça se soit fait en toute discrétion, oui.»

Le patron des Bleus a choisi à la surprise générale de rappeler Karim Benzema après cinq ans et demi d'absence consécutifs à son implication dans l'affaire de la sextape de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. L’attaquant du Real Madrid (33 ans, 81 sélections, 27 buts) avait notamment rétorqué par voie de presse que Deschamps avait «cédé sous la pression d'une partie raciste de la France», deux jours avant que la résidence bretonne du sélectionneur ne soit vandalisée, avec un tag le traitant de «raciste». Un épisode qui avait profondément marqué le sélectionneur.

A la question de savoir si la liste ne comportait que 23 joueurs si Benzema aurait fait partie de la liste, Deschamps a rapidement répondu. «C'est l'offenser de penser qu'il ne pouvait pas être dans les 23. C'est Karim Benzema! Sans vouloir faire de hiérarchie, là je ne vous cache pas qu'il aurait été dans les 23, a indiqué le sélectionneur. Je n'ai jamais dit que je ne reconnaissais pas la qualité et le niveau de Karim. Ce qui ne nous a pas empêchés d'avoir de très bons résultats. On a été finalistes de l'Euro et champions du monde. C'était sans lui, ni d'autres joueurs non plus.»