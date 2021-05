Anthony Joshua à Tyson Fury : «Je vais gifler ton crâne chauve»

Anthony Joshua et Tyson Fury, qui devaient s’affronter le 14 août, se sont chauffés sur les réseaux sociaux mercredi soir.

A défaut de se retrouver sur un ring, les deux boxeurs britanniques ont échangé des salves sur Twitter. Alors qu’ils devaient se retrouver en Arabie saoudite pour l’unification des ceintures des poids lourds, les deux patrons de la catégorie reine de la boxe vont peut-être devoir remettre à plus tard cet affrontement tant attendu.

Après avoir appris que Tyson Fury devait d’abord effectuer une revanche contre Deontay Wilder, Anthony Joshua s’est montré passablement agacé et s’en est pris à Tyson Fury.

«Tyson Fury, le monde voit enfin la fraude que tu es, lui a-t-il lancé. Tu as laissé tomber la boxe. Tu as menti aux fans, et les as trompés. Tu as utilisé mon nom pour ta promotion, pas pour le combat. Que quelqu’un m’apporte n’importe quel combattant de calibre champion, qui sait bien gérer sa carrière.»

Ce à quoi le «Gypsy King» a répondu rapidement : «Anthony Joshua, t’es encore plus pourri qu’Eddie (Hearn, son promoteur), à raconter absolument n’importe quoi ! Ton équipe savait qu’il y avait un arbitrage, en dehors de mon contrôle ! Mais je vais te dire, si je suis une fraude, faisant un combat ce week-end en bare-knuckle jusqu’à ce que l’un de nous deux abandonne ? Mettons 20 millions chacun !!!»

De quoi s’arrêter là ? Pas vraiment. «AJ», qui détient toutes les ceintures des poids lourds sauf la WBC de Fury en a remis une couche. Et pas qu’une petite. «S’il y avait un arbitrage, pourquoi annoncé au monde que nous allons combattre ? Le combat était signé ! Pour l’unification ! Bare knuckle ? T’es un bon gamin, ne joue pas avec moi Luke (le deuxième prénom de Tyson Fury) ! Je giflerai ton crâne chauve, et tu ne feras rien ! T’es un gâchis.»

KO le Fury ? Ce serait ne pas connaître le bonhomme. «Je ne parlerai pas des détails en ligne ! Tu me giflerais tocard ? Viens et essaye abruti, je t’attends. […] Je fume d’abord Wilder, puis tu vas prendre ton tarif ensuite», a-t-il répondu. Ambiance.

