PSG : Une arrivée de Zinedine Zidane pour garder Kylian Mbappé ?

Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l’ancien meneur de jeu a décidé, ce jeudi, de quitter son poste après une saison compliquée. Et le PSG pourrait se pencher sur son cas, alors qu’un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham est évoqué, notamment pour garder Kylian Mbappé.

La valse des entraîneurs bat son plein à travers l’Europe. Et elle pourrait toucher le club de la capitale d’une manière assez inattendue. Malgré une saison mitigée, avec la perte du titre de champion de France, Paris ne s’imaginait pas changer d’entraîneur et pensait repartir avec Pochettino. Mais seulement six mois après son arrivée sur le banc, en remplacement de Thomas Tuchel, le coach argentin pourrait plier bagages et retourner chez les Spurs, qu’il a dirigés entre 2014 et novembre 2019.

Resté très proche du président Daniel Levy, il aurait même déjà entamé des discussions sur les conditions de sa possible venue pour succéder à Ryan Mason, qui a assuré l’intérim jusqu’à la fin de la saison après le renvoi de José Mourinho en avril. Nommé en janvier à Paris, l’ancien défenseur aurait rencontré des problèmes internes, comme son prédécesseur, qui l’auraient poussé à songer à un départ un an avant la fin de son contrat.

S'il n'est pas parvenu à offrir au PSG le 10e sacre de son histoire, les dirigeants parisiens n’envisagent pas de s’en séparer, en raison de l’absence d’un successeur potentiel. Mais le départ de Zidane du Real pourrait venir changer la donne. Les Qataris n’ont jamais caché leur attirance pour l’ancien international tricolore. Par le passé, ils ont déjà tenté de l’attirer dans la capitale. En vain. Et si cette fois, c’était la bonne ?

Face à la volonté de Pochettino de revenir en Angleterre, l’Etat-Major parisien pourrait se mettre sur les rangs de «Zizou» pour le convaincre de s’assoir sur le banc. Et il pourrait être un argument de poids pour convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris. En fin de contrat dans un an, l’attaquant tricolore n’a toujours pas prolongé et envisageait sérieusement un transfert au Real Madrid pour évoluer sous les ordres de Zidane. Mais ce contretemps risque de bouleverser ses plans et profiter au PSG. Encore plus si «ZZ» prenait en main le vice-champion de France. Le prodige de Bondy, qui a fixé ses conditions et réclamé des garanties sportives, serait servi et pourrait se laisser convaincre d'étendre son bail.

En plus d’une prolongation du n°7 parisien, son arrivée pourrait également faciliter plusieurs dossiers en matière de transferts. Mais plusieurs obstacles risquent de se dresser pour permettre sa signature. Zinedine Zidane est un enfant de la Castellane et est très attaché à ses racines marseillaises. Il pourrait également décider de s’accorder un peu de temps pour souffler après une saison éreintante. Mais dans le contexte actuel, il est opportunité rare à saisir.