Boxe : quelle est la fortune de Floyd Mayweather ?

Floyd Mayweather, qui affronte Logan Paul samedi, est l’un des sportifs qui a amassé une fortune colossale tout au long de sa carrière.

Avant de sortir de sa retraite à 44 ans pour affronter le youtubeur, «Money» a cumulé un peu plus de 600 millions d’euros de gains. Une somme qui a fait de lui le sportif le mieux de la planète en 2012, 2013, 2014 et 2015 selon le palmarès du magazine Forbes.

Et s’il est à la retraite depuis quelques temps, son compte en banque va s'étoffer avec le combat tant attendu, ce samedi, contre Logan Paul. Le combat devrait en effet lui rapporter au total jusqu’à 100 millions d’euros entre le prize-money et les recettes télé.

Du luxe à tout va

Mais la fortune de Mayweather ne se résume pas à des montagnes de billets. Il possède un jet privé mais aussi d’impressionnantes collections de montres, de costumes et surtout de voitures de luxe estimées à plusieurs millions d’euros. Et il y a quelques années encore, on trouvait de tout dans son garage. Une collection de Rolls Royce, des Porsche, des Ferrari, des Bugatti, des Lamborghini, des Mercedes, des Bentley et tant d’autres… Il est le propriétaire de tellement de bolides qu’il ne peut pas tous les conduire. Il vient d’ailleurs de se séparer de sa Koenigsegg CCXR Trevita au cours d’une vente aux enchères. Elle a trouvé preneur pour 2,2 millions d’euros alors qu’il avait déboursé plus de 4 millions d’euros pour l’acquérir deux ans plus tôt.

Et toutes ses voitures ont une particularité : elles sont blanches dans sa résidence de la «East cost» des Etats-Unis et noires dans sa propriété de la «West cost» américaine. Car Floyd Mayweather possède deux luxueuses maisons de chaque côté des Etats-Unis. La première se situe à Las Vegas et elle est estimée à plus de trois millions.

La seconde est implantée à Miami. Mayweather en a fait l’acquisition il y a un peu plus d’un an pour la somme de 7 millions d’euros. Cette somptueuse villa au style contemporain, qu’il aurait payé cash, s’étend sur plus de 500m2 et comporte notamment cinq chambres, une piscine à débordement et un emplacement pour amarrer un yacht. De quoi vivre une retraite paisible après ce qui doit être son dernier combat.

