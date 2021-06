MotoGP : Fabio Quartararo en route vers le titre ?

Tous les voyants sont verts. En tête du championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo, qui fait figure de favori pour le titre en fin de saison, va tenter de briller une nouvelle fois, ce week-end, en Catalogne.

Après une nouvelle victoire la semaine dernière en Italie, sa troisième en six courses cette année, le pilote niçois de Yamaha possède une solide avance (24 points) sur son compatriote Johann Zarco (Ducati). Et en Espagne, sur un circuit qu’il apprécie, il espère pouvoir accentuer cette avance qui lui permettrait de confirmer son statut.

Mais plus que ses succès et ses points, c’est son attitude sur la piste et en dehors qui font que le Français de 22 ans semble être arrivé à maturité pour devenir champion du monde. «El Diablo» a en effet effectué un énorme travail pour mieux appréhender ses émotions. «Mentalement pendant la pré-saison, j'ai plutôt bien travaillé avec mon psychologue, avait-il confié récemment. J’ai l'impression que tous les exercices qu’il m’a donné me permettent de rester calme.»

Le favori de Rossi

Alors que l’an passé, une 7e ou 8e place le rendait fou, Fabio Quartararo comprend désormais qu’il peut y avoir des jours «sans» et que tout point est bon à prendre. Comme en ouverture de la saison, au Qatar, lorsqu’il a terminé à la 5e place avant d’enchaîner deux succès.

Autre exemple frappant de ce changement de mentalité, après avoir été privé d’un succès promis à Jerez - il a terminé 13e à cause d’un syndrome des loges (douleurs au bras) –, le Français s’est fait opérer et a accroché une belle 3e place au Mans deux semaines après avant donc de s’imposer au Mugello, malgré d’ailleurs un contexte très lourd suite au décès du jeune Jason Dupasquier en Moto 3.

«Je pense qu’il est le pilote le plus en forme, a d’ailleurs souligné Valentino Rossi. Il a eu des soucis au bras, mais je pense que s’il a résolu ce problème, il sera le favori pour le championnat car il est le plus rapide en piste.» Si la légende de la discipline le dit, c’est de bon augure.