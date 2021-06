Rallye de Sardaigne : Sébastien Ogier s’impose en patron et prend ses distances au général

Et de trois ! En Sardaigne, Sébastien Ogier a remporté, ce dimanche, son 3e rallye de la saison et réalisé une très bonne affaire en tête du championnat du monde avec les deux points de bonus récupérés dans la Power Stage finale.

Un week-end parfait pour le pilote français. Avec ce 52e succès en WRC, il poursuit sa route effrénée vers un 8e titre de champion du monde. En terre sarde, où il avait déjà signé 4 victoires en carrière (2013, 2014, 2015), le natif de Gap a profité des déboires d’Ött Tanak, samedi en fin de matinée, pour s’emparer des commandes de la course et ne plus les lâcher jusqu’au terme de la dernière spéciale.

Largement leader, Ogier, déjà vainqueur cette année à Monte-Carlo et en Croatie, a parfaitement géré son avance sur son coéquipier Elfyn Evans, auteur de plusieurs temps scratch, pour prendre ses distances dans la course au titre. Après six épreuves, il compte désormais 11 points d’avance sur Evans et 29 points sur Thierry Neuville, qui a complété le podium avec sa 3e place sur l’île italienne.

«Ça a été un week-end incroyable ! On a fait du bon boulot pendant notre test, la voiture fonctionnait beaucoup mieux qu'au Portugal. On a fait une super journée vendredi, et hier (samedi) on a même réussi à passer en tête. C'est très bon pour le championnat. Merci à l’équipe !», s’est-il félicité.

"Ça a été un week-end incroyable ! On a fait du bon boulot pendant notre test, la voiture fonctionnait beaucoup mieux qu'au Portugal. On a fait une super journée vendredi, et hier on a même réussi à passer en tête. C'est très bon pour le championnat. Merci à l'équipe !" #WRC pic.twitter.com/a0HdWmFjET — Sébastien Ogier (@SebOgier) June 6, 2021

Le septuple champion du monde, qui a décidé de se retirer à l'issue de la saison, tentera de consolider cette avance dans quinze jours au Rallye du Kenya (24-27 juin). Mais lui et les autres pilotes partiront dans l’inconnu dans une épreuve qui ne figurait plus au calendrier depuis près de vingt ans. La dernière fois, c’était en 2002 avec la victoire du légendaire Colin McRae.