Transferts : Wijnaldum, Donnaruma, Hakimi, Ramos, Depay… le PSG prêt à frapper très fort au mercato

Les grandes manœuvres ont déjà commencé du côté du PSG. Désireux de se renforcer, après la perte du titre de champion de France et dans sa volonté de conquérir la Ligue des champions, le club de la capitale n’a pas tardé à passer à l’action, avant l’ouverture du mercato ce mercredi, avec les arrivées attendues de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Et ce n’est qu’un début.

Nasser Al-Khelaïfi a prévenu. «Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été», a affirmé le président parisien dans les colonnes de l’Equipe. Et il en passe de tenir parole avec le milieu de terrain néerlandais et le gardien italien, qui vont inaugurer un mercato parisien qui s’annonce hors norme.

En fin de contrat avec Liverpool et proche de s’engager avec le FC Barcelone, Wijnaldum (30 ans), actuellement avec les Pays-Bas pour préparer l’Euro, a finalement choisi de rejoindre Paris, où il va signer un contrat trois ans (jusqu’en juin 2023). Les derniers détails à sa venue ont été réglés et il devrait toucher un salaire aux alentours de 10 millions d’euros par an.

Il sera suivi par Donnarumma. Également en fin de contrat avec l’AC Milan, le jeune (22 ans) portier de l’équipe d’Italie va lui aussi débarquer sans que le PSG n’ait la moindre indemnité de transfert à débourser. Il va parapher un bail de cinq ans avec un salaire estimé à 12 millions d’euros. Si les dirigeants sont évidemment satisfaits des performances de Keylor Navas, ils ne pouvaient pas laisser passer cette bonne affaire pour préparer le futur. Reste à savoir s’il sera mis en concurrence avec le gardien costaricien ou s’il sera prêté dans la foulée (AS Roma ?).

Mais Paris, délesté de certaines contraintes du fair-play financier, ne va pas en rester là. Depuis plusieurs jours, des négociations ont été entamées avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi. L’international marocain est la priorité des vice-champions de France pour le poste de latéral droit. Mais si un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, le club italien serait de plus en plus gourmand concernant le prix de l’ancien madrilène.

En attendant que la situation se débloque, Leonardo continue de travailler sur d’autres dossiers. A commencer par celui de Sergio Ramos, libre lui aussi. Son départ du Real Madrid est pratiquement acté et son arrivée à Paris, qui lui propose un contrat de deux ans (plus une option) et des émoluments importants, semble se préciser. La situation de Memphis Depay, également en fin de contrat à Lyon, est aussi suivie de près. Et le club parisien pourrait refaire le même coup qu’avec Wijnaldum. Alors que l’attaquant des Pays-Bas est en négociations avancées avec le Barça, le PSG tenterait de la convaincre de rester en France et de rejoindre la capitale.

D’autres joueurs pourraient également suivre pour renouveler l’effectif de Mauricio Pochettino. «On doit s’améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu’on veut faire», a assuré Nasser Al-Khelaïfi. Et avec ce recrutement ambitieux et conséquent convaincre Kylian Mbappé, qui attend des garanties notamment sur le plan sportif, de rester et de prolonger son contrat qui s’achève en juin 2022. Ce qui serait le plus gros coup parisien de l’été…