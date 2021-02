Après son terrible accident, Romain Grosjean débarque en Indycar

Sa carrière prend un nouveau virage. Deux mois après son effroyable accident à Bahreïn, qui a marqué la fin de son aventure en Formule 1, Romain Grosjean va rouler cette saison dans le championnat américain Indycar après s’être engagé avec l’écurie Dale Coyne Racing.

Dans les jours qui sont suivi son crash au volant de sa Haas, le pilote français, âgé de 34 ans, avait laissé planer le doute sur les suites à donner à sa carrière et n’avait pas fermé la porte à une année sabbatique pour notamment passer du temps en famille. Mais malgré ses graves blessures aux mains, surtout la gauche, il ne restera finalement pas très longtemps éloigné des circuits.

Il a choisi d'accepter l'offre de Dale Coyne qu'il avait reçu le 31 octobre, un mois avant son accident. «J’avais différentes options devant moi pour cette saison à venir et choisir de participer à l’IndyCar était définitivement ma préférée. Ce sera passionnant de se battre pour des podiums et de gagner à nouveau», s’est-il réjoui sur sa chaîne Twitch.

Car, après avoir «discuté de cette décision en famille», il a l’intention de jouer les premiers rôles de l’autre côté de l’Atlantique, où il va rejoindre Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, seul Français sacré en IndyCar, en 2016, et vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis en 2019. «Je n’y vais pas pour faire de la figuration. J’espère qu’il y aura des podiums et espérons même plus. Je ressens de l’excitation», a-t-il confié.

Après les premiers essais le 22 février, il devrait être au départ de la première course de la saison le 18 avril prochain à Barber en Alabama. Mais il a signé un contrat spécifique. Il s’alignera uniquement sur les circuits routiers et ne disputera pas les courses sur les tracés ovales. Il ne participera donc pas aux mythiques 500 miles d’Indianapolis.

«Je devais initialement faire toute la saison, les ovales inclus, mais après l’accident je ne me sentais pas de faire les deux ‘superspeedways’ qui sont au Texas et à Indianapolis, même si c’est sûr que je rêverais de gagner les 500 Miles d’Indianapolis», a-t-il indiqué.

Avant d’en expliquer les raisons. «Je ne me sens pas de le faire par rapport à ma famille, à mes enfants, qui ont vécu un truc indescriptible à Bahreïn, en regardant la télé à la maison, et je n’ai pas envie qu’ils se retrouvent dans la même situation encore».

Mais l’essentiel est ailleurs pour Romain Grosjean, qui en a bientôt fini avec ses blessures causées par son accident et est impatient de se retrouver derrière un volant. «Ma main gauche est toujours en train de guérir, mais je suis sur le point de revenir dans une voiture de course et d'entamer ce prochain chapitre de ma carrière», a-t-il affirmé. Avec la volonté d’écrire de belles pages.

Nouvelle année, nouveau challenge! Super heureux d'aller courir en @Indycar avec le @dalecoyneracing ! Beaucoup de chose à apprendre et un statut de rookie mais le projet me passionne. Je me réjouis déjà de vous retrouver le 17/18 avril prochain pour la 1ère.@MindMazeTech pic.twitter.com/UveicPMCmz — Romain Grosjean (@RGrosjean) February 3, 2021

