Hongrie-Portugal à l’Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son entrée à l’Euro, le Portugal, champion d’Europe en titre, affronte, ce mardi 15 juin, la Hongrie à Budapest. Voici le programme TV complet.

Tenants du titre, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont un statut à défendre dans la compétition. Et ils n’auront pas le droit à l’erreur face à l’adversaire supposé le plus faible du groupe F, qui aura néanmoins l’avantage d’évoluer à domicile.

Une victoire permettrait aux Portugais, qui restent sur une série de six matchs sans défaite (4 victoires, 2 nuls), de se projeter avec moins de pression sur les deux chocs contre l’Allemagne (19 juin) puis la France (23 juin).

Le programme TV

Hongrie-Portugal



1ère journée Euro 2021



Mardi 15 juin



18h sur beIN Sports 1