Euro 2021 : quand Cristiano Ronaldo remplace du Coca par de l'eau en conférence de presse (vidéo)

Sponsor ou pas, Cristiano Ronaldo n'en a que faire. En conférence de presse lundi, à la veille de l'entrée en lice du Portugal dans l'Euro 2021, la star portugaise a montré toute son aversion pour le Coca-Cola.

Arrivé devant les journalistes en compagnie de son sélectionneur Fernando Santos, le quintuple Ballon d'Or, dont l'hygiène de vie irréprochable n'est plus à démontrer, a pris soin de retirer puis de dissimuler les deux bouteilles de soda posées devant lui.

Cristiano Ronaldo is set to become the first player to feature in five different European Championship tournaments.





The secret ingredient? Água. pic.twitter.com/K5xrvuPm8i

— Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021