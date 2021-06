PSG : Kylian Mbappé privé de JO de Tokyo ?

Kylian Mappé rêve de participer aux Jeux Olympiques. Un objectif qu’il n’a jamais caché. Mais ce ne sera sûrement pas pour cette année. Malgré sa volonté, l’attaquant tricolore ne devrait pas être libéré pour se rendre à Tokyo le mois prochain (23 juillet-8 août).

A plusieurs reprises, le prodige de Bondy avait laissé sous-entendre son envie de se rendre au Japon avec les Bleuets, qualifiés pour la première fois depuis 1996. Mais il va devoir se faire une raison. Au regard du calendrier, en sélection comme en club, Mbappé, actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, n’a pratiquement aucune chance de voir sa demande acceptée. C’est en tout cas l’avis de Noël Le Graët. «Cela va être compliqué. Entre le Championnat (d’Europe des nations), où on espère aller assez loin et l’écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd’hui utopique», a confié, ce mardi sur RTL, le président de la Fédération française de football.

Et Kylian Mbappé, dont l’avenir à Paris est toujours incertain à un an de la fin de son contrat, n’est pas le seul à avoir reçu un veto de la part de ses dirigeants. Marquinhos et Neymar, actuellement avec le Brésil pour la Copa America et qui avait émis le même souhait, ne seront pas non plus autorisés à se rendre dans la capitale japonaise. Avec ses Brésiliens comme avec son numéro 7, le PSG est soucieux de protéger ses joueurs et d’éviter les blessures à l’aube de la saison prochaine. «La principale raison du refus du PSG est que la période des Jeux olympiques est placée hors des dates Fifa. Ainsi, le club de la capitale n’a pas l’obligation de libérer ses joueurs», a indiqué ESPN.

Mais Mbappé n’a pas fait une croix sur son rêve pour autant. Le champion du monde tricolore (22 ans) semble avoir désormais l’esprit tourné vers les JO de 2024, qui seront organisés à Paris, où l'équipe de France sera qualifiée d'office. Dans trois ans, il n’aura plus l’âge requis, mais il pourrait prétendre à l’une des trois places qui peuvent être réservées aux joueurs de plus de 23 ans. «Je trouvais ça très sain » qu'il veuille participer aux JO, a déclaré Noël Le Graët. «Mais maintenant il parle plutôt de 2024.» Et une participation de Kylian Mbappé serait une des plus belles promotions pour les Jeux organisés dans la capitale française.