Roger Federer : le Suisse éliminé dès le 2e tour au tournoi d’Halle

Inquiétant à moins de deux semaines de Wimbledon ? Tenant du titre, Roger Federer a été sorti dès le 2e tour du tournoi d’Halle (Allemagne), ce mardi, par le Canadien Félix Auger-Aliassime (4-6, 6-3, 6-2).

Le Suisse avait quitté Roland-Garros avant son 8e de finale pour se concentrer sur la saison sur herbe et sa préparation pour Wimbledon (28 juin-11 juillet). Mais tout ne se passe pas forcément comme prévu. A Halle, un de ses jardins préférés avec dix sacres, il a terminé le nez dans le gazon avec cette élimination précoce, lui qui avait déjà été peu convaincant lors de son entrée en lice deux jours plus tôt contre le Biélorusse Ilya Ivashka (7-6, 7-5).

L’Helvète, 8e au classement ATP, avait pourtant bien entamé la partie. Très appliqué sur ses mises en jeu, il est parvenu à écarter quatre balles de break pour empocher la première manche. Mais la suite a été plus laborieuse et il a fini par s’écrouler, multipliant notamment les fautes directes. Des offrandes et une baisse de régime dont le Québécois a su profiter pour recoller au score avant de finir par renverser son idole complétement dépassé dans le dernier set.

Cette prestation et cette sortie par la petite porte ne laissent présager de rien de bon avant Wimbledon, qu’il a érigé comme son principal objectif depuis son retour sur le circuit en mars dernier après sa double opération au genou. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a désormais une dizaine de jours devant lui pour rectifier le tir et éviter de voir son rêve d’un 9e sacre sur le gazon londonien virer au cauchemar.